İlaçlama çalışmaları son hız devam ediyor

Kargı belediyesi ekipleri tarafından tüm cadde ve sokaklar tek tek ilaçlanırken ağaç ve otların yanı sıra kaldırımlarda ilaçlanarak insan sağlığını etkileyebilecek tüm tehlikelerin önlemleri alınıyor. Aralıksız devam eden çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ilaçlama işlemlerinden dolayı Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'e teşekkür etti. (İbrahim EFE)