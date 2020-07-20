İlaçlama çalışmaları son hız devam ediyor
Kargı Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama çalışmaları son hızla devam ediyor.
Kargı 20.07.2020, 20:16
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Kargı belediyesi ekipleri tarafından tüm cadde ve sokaklar tek tek ilaçlanırken ağaç ve otların yanı sıra kaldırımlarda ilaçlanarak insan sağlığını etkileyebilecek tüm tehlikelerin önlemleri alınıyor. Aralıksız devam eden çalışmalardan memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ilaçlama işlemlerinden dolayı Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'e teşekkür etti. (İbrahim EFE)
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