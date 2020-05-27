“İftira atıyorlar”

Basında adının da karıştığı bazı haberlere karşı cevap verme gereği duyduğunu anlatan Eken, 24 Mayıs tarihinde Kargı Yaylası'ndaki evinde bulunduğu sırada yeğeninin kendisini arayarak eşi ile ilçe merkezine gittiği esnada meclis üyesi Sonay Ergül tarafından takip edildiğini söylemesi üzerine olay yerine gittiğini anlatan Eken, aracında video çeken Sonay Ergül’e "Derdin ne? Neden çocuğu takip ediyorsun? Eşkıya mısın? Derdin ne ise çık konuşalım” şeklinde hitapta bulunduğunu bunun dışında hiç bir olumsuz eyleminin olmadığını kaydetti. Yeğeni İbrahim Akgül’ün, eşinin kullandığı aracıyla ilçeye giderken, Sonay Ergül tarafından takip, taciz ve tahrik edilerek özel hayatının ihlal edildiğini belirten Eken, Sonay Ergül’ün olayın ardından yalan bilgilerle provakasyon yaparak kurmaca bir video çekip, bunu basına servis ettiğini iddia etti.

Ergül’ün iddiada bulunduğu gibi taşıma ruhsatlı silahı ile ateş etmediğini, silahının o sırada evinin önünde 2 gündür park halinde ve camları buz tutmuş aracında bulunduğunu kaydeden Eken, olay yerinden görevli jandarma ile evine gelerek kendi rızasıyla tabancasını teslim ettiğini anlattı.

Olayda şahsa darp, ya da aracını taşlama, kurşunlama olmadığı gibi alıkoyma da söz konusu olmadığını kaydeden İbrahim Eken, “Olayın tamamen kasten ve tahrik etmek için yapıldığı kati suretle bellidir. Buna benzer mağduru oynayan şahsın daha öncede ilçede bu tür ahlaki olmayan olaylardan dolayı şikayet edildiği gerekli kurumlardaki kayıtlardan bilinmektedir.

Bu olayın asla siyasi hiç bir bağı yoktur. Ne şahsım nede sahip olduğum şirketimin belediyeden almış olduğu bir ihale söz konusu olmadığı gibi kurumun yapmış olduğu böyle bir ihalede yoktur.

Ben ciddi sayıda personel çalıştırarak istihdam sağlayıp ihracat yapan ve ülke ekonomisine elinden geldiğince katkı sağlayan bir iş adamıyım. Gerekli şikayetleri yetkili mercilere yaptım. Adli makamlarca zaten kovuşturma sonucunda hakikatin ortaya çıkacağından hiç bir tereddütüm yoktur” dedi.

İbrahim EFE -KARGI