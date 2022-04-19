Hafit ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çorum’un Kargı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kargı 19.04.2022, 18:55
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Kaza, Çorum'un Kargı ilçesi TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan geçmek isteyen Saim K. yönetimindeki 53 DT 685 plakalı hafif ticari araç ile İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hikmet B. idaresindeki 57 KK 558 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil içerisinde bulunan Birol B. (19) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birol B., Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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