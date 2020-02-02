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Hacıhamza’da örnek çalışma

Hacıhamza Köyü’nün coğrafi yapısına ve iklimine en iyi uygun olan dut ağacını yetiştirmek için 250 adet dut fidanı dikildi.

Hacıhamza’da örnek çalışma

Hacıhamza Köyü’nün coğrafi yapısına ve iklimine en iyi uygun olan dut ağacını yetiştirmek için 250 adet dut fidanı dikildi.

02 Şubat 2020 Pazar 22:04
Hacıhamza’da örnek çalışma

Hacıhamza Köyü Muhtarı Murat Supçin, dut ağacı dikiminin ardından asıl projeleri olan ipek böceği yetiştiriciliği için harekete geçeceklerini söyledi.

Muhtar Supçin yaptığı açıklamada; “Köyümüzde köy halkımız ile birlikte ipek böceği yetiştirme konusunda devamlı istişarelerde bulunduk. İstişarelerimiz sonucunda ise dut fidanının köyümüzün coğrafi yapısı ve iklimine uygun olduğunu yaptığımız çalışmalarla kesin kanıya vardık.

Muhtarlığımıza bağlı ekip ve ekipmanlarımızla 250 adet dut fidanını köyümüzün en iyi yerinde toprakla buluşturduk.Allah izin verirse 250 fidanımızın dut ağacı olmasıyla tüm köylere örnek olabilecek ipek böceği yetiştiriciliğini geliştireceğiz. Bu proje hem köylümüze iş imkanı sağlarken köyümüz ve ülkemize de ekonomide katkı sağlayacaktır” görüşlerine yer verdi.

(İbrahim EFE)

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