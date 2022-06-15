Genç kız kaza kurbanı
Çorumlu genç kız Antalya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Antalya’da yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Can Derin’e (24), Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı motosiklet çarptı. Kazada Derin ve Yıldız ile arkasında oturan Çorumlu 17 yaşındaki Sude Özkardeş yaşamını yitirdi.
Kargı 15.06.2022, 12:40 15.06.2022, 12:44
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KARGI'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Genç kızın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Güney Köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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