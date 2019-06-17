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“Çocuklara aşırı tepki vermeyin”

Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’nda düzenlenen karne gününde Müdür Cahit Arpa açıklamalarda bulundu.

“Çocuklara aşırı tepki vermeyin”

Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’nda düzenlenen karne gününde Müdür Cahit Arpa açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:21
“Çocuklara aşırı tepki vermeyin”

Cahit Arpa, velilerden çocukların aldığı notlar ne olursa olsun aşırı tepkiler vermekten kaçınmasını talep ederken, “Uzun bir tatil olan yaz tatili dönemine girdik. Tüm öğrencilerimiz gerçekten çok başarılı. Bu başarıları karşısında gururluyuz ve çok mutluyuz. Tabi ki bazı öğrencilerimizin de dersleri iyi olmayabilir. Ama bu devamlı başarısızlığı getirecek demek değildir. Yeni eğitim-öğretim yılında bu öğrencilerimiz ile ilgili öğretmenlerimizle istişare yaparak, öğrencilerimizi başarıya ulaştıracağız. Tüm öğrencilerimize dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini dilerim” diyerek tüm öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere öğretmenler tarafından plaketler verildi. (Haber Merkezi)

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