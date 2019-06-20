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Büyükler kirletti, çocuklar temizledi

Çorum’un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı Yaylasında çevre temizliği yaptı. 

Büyükler kirletti, çocuklar temizledi

Çorum’un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı Yaylasında çevre temizliği yaptı. 

20 Haziran 2019 Perşembe 01:58
Büyükler kirletti, çocuklar temizledi

Kargı Atatürk İlk Okulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı yaylasında piknik yaptı. Daha önceden pikniğe gelenlerin çevreye çöp atarak kirlettiklerini gören kulüp üyeleri, pikniğin ardından Kargı yaylası’na dağılarak çevre temizliği yaptı. 
Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulüp danışman Öğretmeni Münip Tabakoğlu, piknik için geldikleri Kargı Yaylası’ndaki çevre kirliliğine duyarsız kalamadıklarını ve yaklaşık 1 saatte 40 poşet çöp topladıklarını belirterek piknik yapan vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. 

(İHA)

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