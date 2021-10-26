Başkan Şen’den Özdoğan’a kutlama

Kargı Belediye Başkanı Şen’in ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Biçer, Belediye Meclis Üyeleri Abdülaziz Akgül, Nevzat Kuzu ve ilçe eski esnaflarından Hilmi Çiçek eşlik etti.

Kendisine yapılan ziyaretten memnun kaldığını belirterek teşekkür eden Emniyet Amiri Özdoğan, Başkan Şen ve beraberindekilere ikramlarda bulundu. Sohbette ilçeyi tanıtan Başkan Zeki Şen, Emniyet Amiri Özdoğan ile istişarelerde bulundu.

Emniyet Amiri Özdoğan; “Güzel bir ilçede göreve başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Özellikle halkının samimiyeti beni mutlu etti” şeklinde konuştu.

(İbrahim EFE)

