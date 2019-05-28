Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85545
ALTIN
250.747
DOLAR
6.0593
STERLİN
7.6982
EURO
6.7811

Başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Kargı’ya bağlı Çobanlar köyünde bir evde çıkan yangın, köy halkına korku dolu anlar yaşattı.

Başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Kargı’ya bağlı Çobanlar köyünde bir evde çıkan yangın, köy halkına korku dolu anlar yaşattı.

28 Mayıs 2019 Salı 01:30
Başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kargı ilçesine bağlı Çobanlar köyünde sabah saat 04.00 sıralarında Veyis Aydoğdu'ya ait evde çıkan yangın köy halkını korkuttu. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden ev sakinleri ve köy halkı, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular.

Kargı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arasözlerin kısa süre içerisinde köye ulaşarak ve köy halkının da müdahale etmesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, başka evlere sıçraması önlendi.

Yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü yangın ekiplerinin işbirliğiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları her ihtimale karşı saatlerce devam etti. Can kaybının yaşanmaması köy halkını sevindirirken, evde maddi hasar oluştu.

(İbrahim Efe)

İlgili Haberler
Samanlık yangını büyümeden söndürüldü
Samanlık yangını büyümeden söndürüldü
Kargı’da “100.Yıl” etkinliği
Kargı’da “100.Yıl” etkinliği
Kargı Belediyesi iftar verdi
Kargı Belediyesi iftar verdi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim