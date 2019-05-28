Başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kargı ilçesine bağlı Çobanlar köyünde sabah saat 04.00 sıralarında Veyis Aydoğdu'ya ait evde çıkan yangın köy halkını korkuttu. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden ev sakinleri ve köy halkı, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular.

Kargı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arasözlerin kısa süre içerisinde köye ulaşarak ve köy halkının da müdahale etmesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, başka evlere sıçraması önlendi.

Yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü yangın ekiplerinin işbirliğiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları her ihtimale karşı saatlerce devam etti. Can kaybının yaşanmaması köy halkını sevindirirken, evde maddi hasar oluştu.

(İbrahim Efe)