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“Amacımız öğrencileri milletine ve ailesine yararlı olacak şekilde yetiştirmek”

Kargı Atatürk İlk/Ortaokulu öğrencileri karnelerini düzenlenen törenle aldı. Okul bahçesinde düzenlenen karne törenine Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhsin Yıldız, Kenan Yıldız, Okul Müdürü Yavuz Eren, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Amacımız öğrencileri milletine ve ailesine yararlı olacak şekilde yetiştirmek”

Kargı Atatürk İlk/Ortaokulu öğrencileri karnelerini düzenlenen törenle aldı. Okul bahçesinde düzenlenen karne törenine Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhsin Yıldız, Kenan Yıldız, Okul Müdürü Yavuz Eren, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:20
“Amacımız öğrencileri milletine ve ailesine yararlı olacak şekilde yetiştirmek”

Tören, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç ve Okul Müdürü Yavuz Eren'in konuşmalarıyla başladı.

Müdür Genç konuşmasında, “Birlikte tek amacımız çocuklarımızı devletine, milletine ve ailesine yararlı olacak şekilde yetiştirmek" diyerek öğrencilerin uzun bir tatil olan yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini söyledi.

Konuşmaların ardından, sınıflarda dereceye giren öğrencilerin plaketleri ve karneleri Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhsin Yıldız, Kenan Yıldız, Okul Müdürü Yavuz Eren ve Okul Müdür Yardımcısı Fatma Akpınar tarafından verildi.

Karne töreni protokol, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.(Haber Merkezi)

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