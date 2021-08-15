AK Parti Kadın Kolları İl Toplantısı Kargı’da yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Kadın Kolları Başkanlığı toplantısı tüm ilçe kadın kolları başkanlarının katılımıyla Kargı’da gerçekleştirildi.

AK Parti Kargı İlçe binasında gerçekleştirilen toplantıya İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilçe kadın kolları başkanlarıyla yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.(Haber Merkezi)

