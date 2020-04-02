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80 yaşındaki Mustafa amca bin lira bağış yaptı

Çorum'un Kargı İlçesi'nde oturan 80 yaşındaki Mustafa Yaşar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin lira bağışta bulundu. 

80 yaşındaki Mustafa amca bin lira bağış yaptı

Çorum'un Kargı İlçesi'nde oturan 80 yaşındaki Mustafa Yaşar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bin lira bağışta bulundu. 

02 Nisan 2020 Perşembe 16:21
80 yaşındaki Mustafa amca bin lira bağış yaptı

Kargı'daki Mihrihatun Mahallesi Yaprak Sokak adresinde oturan ve Covid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olan Mustafa Yaşar, polisi arayarak kampanyaya bağışta bulunmak istediğini bildirdi. 
Kargı Emniyet Amirliği'nde görevli polisler bin liralık bağışı alarak, Mustafa Yaşar adına bankaya yatırdı. Daha sonra polis memurları Mustafa Yaşar'a bin liralık yaptığı bağışın dekontunu teslim etti. 
80 yaşındaki Mustafa Yaşar, devletin ve milletin bu günlerde bir ve beraber hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, "Daha fazla olsa daha fazla para yatırmak isterdim. Bu günlerde bir arada olmalı devletimizin de yanında olmalıyız. Bağış kampanyasına katılmamda bana yardımcı olan polislerimize de teşekkür ediyorum. Bir isteğimiz olduğunda da her zaman yanımızdalar. Şimdi de biz onların yanında olmalıyız" diye konuştu. 

(İHA)

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