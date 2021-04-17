400 kişiye sıcak yemek

Kargı Belediyesi’nin geleneksel iftar sofrasında hazırlanan sıcak yemekler, her gün 400 kişiye ulaştırılıyor.

Cengizhan lokantasının sahibi Cengiz Çağlayan'ın işletmeciliğini yaptığı Kargı Belediyesi’nin geleneksel iftar sofrasının çeşitli menüsü ile Ramazan ayı boyunca halkın hizmetinde olduğu belirtildi.

İftar yemeği hazırlıklarını yerinde inceleyen Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, yemek dağıtımına da yardım ederken, Cengiz Çağlayan ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Şen, iftar yemeğiyle ilgili şunları açıkladı:

“Geleneksel İftar soframızı bu yıl da kurmayı yüce Allah'ım bizlere nasip etti. Bu tür yardımlaşmalar bize mutluluk veriyor. Belediyemizin kurmuş olduğu iftar sofrası Ramazan ayı boyunca çeşitli yemek menüsü ile halkımıza hizmet vermeye devam edecek.

İftar soframıza katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza, tek tek teşekkür ederim. Ramazan ayının tüm İslam alemine mutluluk, huzur ve hayırlar getirmesini dilerim.” (İbrahim Efe)