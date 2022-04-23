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23 Nisan Kargı’da törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kargı’da yapılan törenle kutlandı. 

Kargı 23.04.2022, 17:23
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23 Nisan Kargı’da törenle kutlandı

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törene, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yrd. Ömer Alay, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, siyasi parti temsilcileri,i emniyet ve askeri personel ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. 
Atatürk Anıtı’na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi. 

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