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Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

ÇORUM'un İskilip ilçesinde,fotoğrafçılık yapan esnaf Ömer Erdoğan'ın (40) hayalini gerçekleştirmek için kurduğu nostaljik "Foturafcı Dükkanı" ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:30
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Komşularından ve çevresinden temin ettiği eski fotoğraf makinalarını ilk zamanlar evinde küçük bir müze oluşturup sergileyen Erdoğan, bugünlerde ilçenin çarşısında bir dükkan kiralayarak burayı müze haline getirdi.

1960 - 1970 yıllarını yansıtan fotoğrafçı dükkanını küçük bir müze oluşturan Erdoğan, buraya eski radyo, televizyon, kaset, plak, daktilo ecza dolabı ve kaşıklık gibi aksesuarları ekledi.

NOSTALJİ YAŞATIYOR

Geçmişteki fotoğraf dükkanlarından esinlendiğini belirten Ömer Erdoğan, “1960 ve 1970'li yıllarda bir fotoğrafçı dükkanında fotoğraf dışında, dilekçe yazılır, pul satılır, kaset, plak gibi ürünlerinde satışı yapılırmış. Biz de bunlardan esinlenerek eski malzemeleri burada sergiliyoruz. Bizim milletimiz küçük şeylerle mutlu olmayı biliyor. Ben de kendimi bu nostaljik fotoğrafçı dükkanında mutlu hissediyorum. Boş vakitlerde burada zaman geçiyorum" dedi.

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