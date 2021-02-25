Yukarı Örenseki halkı yol istiyor

Çok büyük bir köy olmasına rağmen sıkışık bir durumda bulunan Yukarı Örenseki’de evler yan yana, üst üste konumlandırılmış. Köyün alt ve üst uçlarında birer köprü bulunuyor. Eğer iki köprü arasına yol yapılırsa vatandaşlar evlerini karşı bölüme taşıyabilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip İlçesi’nin Yukarı Örenseki Köyü’nde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Beraberinde İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve bazı parti yöneticileriyle birlikte köyde incelemeler yapan Tahtasız, halkın mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi.

Verilen bilgiye göre; Yukarı Örenseki, büyük bir köy olmasına rağmen evler dar bir alana sıkıştırılmış. Köyü ortadan ikiye bölen bir dere var. Derenin bir karşısında sıkışık bir vaziyette evler ve okul binası mevcut, diğer karşı tarafta ise tarlalar, bahçeler ve birkaç tane ev bulunuyor. Köy halkı arazilerine gidebilmek için dereden tahta koyarak geçmek zorunda kalıyor. Yağmur ve sel durumunda ise karşıdan karşıya geçmek imkansız hale geliyor. Okula giden çocuklar ise dereyi geçmek zorunda.

Geçtiğimiz aylarda Yukarı Örenseki Köyü’nde çıkan bir yangında 9 ev birden yandı. Olası bir yangın çıkması halinde köyün tamamının yanma tehlikesi var. Herhangi bir yangın anında itfaiyenin müdahale etme şansı çok zayıf. Köye giden bir aracın dönüş yapabileceği bir alan dahi bulunmuyor. Köyün karşı tarafına, yani derenin diğer geçidine ev yapmak isteyen vatandaşlar, yol olmadığı için geçemiyor.

Köy muhtarlığı ve vatandaşlar iki yıl önce ilgili kurumlara dilekçe vererek iki köprü arasına yol yapılmasını talep etti. Ancak kurumlar, vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışma yapmadı. İki köprü arasına yol yapılması ve istinat duvarı oluşturulması halinde vatandaşlar evlerini karşı bölüme taşıyabilecek. Derenin, evlerin az olduğu kısmında özel mülkiyet olmasından dolayı Özel İdare yol yapılmasına sıcak bakmıyor. Ancak vatandaşlar yol yapılması halinde arazilerini ücretsiz devretmeye hazır.

Konuyla ilgili sıkıntılarını dile getiren Halil Tunay isimli vatandaş, bu problemi 10 yıldır yaşadığını vurgulayarak, verdiği dilekçelere olumlu yanıt alamadığını, sorunu çözmek için mücadele ettiğini dile getirdi. Çocukların okula gitmek için dereyi geçmek zorunda olduğunun altını çizen Halil Tunay, “çocuklarımız okula gitmekte zorlanıyor. Bizler de işlerimizi halledebilmek için karşıdan karşıya geçemiyoruz. İki köprü arasına yol yapılmalıdır. Kendi imkanlarımızla tahtadan sal yaparak karşıya geçmeye çalışıyoruz. Herhangi bir yangın olsa itfaiye buraya gelemez. Hastamız olsa ambulans gelmesi imkansız. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Ayrıca köyümüzde internet çekmiyor. Çocuklarımız pandemi sürecinde uzaktan eğitimden yararlanamıyor, derslerini yapamıyorlar” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise konuyu ilgili kurumlara ileteceğini ve takipçisi olacağını bildirdi.

Tahtasız, köyün internet sorununun çözülmesi gerektiğini de ifade etti.