Vali Çiftçi, İskilip’te Kur’an Kursu inşaatını inceledi

İskilip Kaymakam Vekili Oğuzhan Ocak, İskilip Belediye Başkan Vekili Hatun Çürük, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik ve bazı daire amirlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Çakmak Dede Kur-an Kursu inşaatını inceleyen Vali Çiftçi, “Kur-an Kursunun inşaatı 2016 yılının Ağustos ayında başlamış, aradan yaklaşık üç sene geçmiş, tabi bu arada inşaatta da biraz yavaşlama olmuş, dolayısıyla inşaatı yerinde görelim, inceleyelim hızlandırılması için valilik olarak, il müftülüğü olarak, ilçe müftülüğü olarak, özel idare olarak neler yapabiliriz bu konuda yerinde inceleyelim istedik. İlk etapta inşaatın yeniden ivme kazanabilmesi için, hızlandırılabilmesi için, Özel İdare’den 500 bin liralık malzeme yardımı yapacağız” dedi.

İnşaata yardım amacıyla Çorumlu valilerle de irtibat kurduğunu anlatan Vali Çiftçi, “İlk etapta Bursa Valimizle, Kırşehir Valimizle, Aksaray Valimizle, görüştüm kendileriyle bu konuda yardım ve destek talep ettim. Osmaniye Valimizle görüştüm. Yine bir vesileyle Konya Müftümüzle, Karaman Müftümüzle yardım konusunda görüştük inşallah inşaatın kısa sürede tamamlanması için elimizden gelen bütün imkânları seferber edeceğiz. Çünkü aradan zaman geçtikçe hem lafa söze dedikoduya varıyor inşaatın uzaması hem de yardımlarda desteklerde bir azalma meydana geliyor.

İnşallah bütün gayretlerimizi seferber ederek kısa süre içerisinde inşaatın bitmesi içinde gayret sarf edeceğiz. Çünkü bittiği zaman bölgenin hafızlık merkezi konumunda olabilecek bir kurs, altı katlı büyük bir inşaat şu anda da inşaatın yaklaşık yüzde kırkı tamamlanmış durumda, yaklaşık üç milyon lira paraya da ihtiyaç var, yani yek ün miktarda yardıma ihtiyaç var ama hızlandıracağız bitireceğiz. Bir an önce vatandaşımızın, İskilip’in, insanımızın hizmetine sunacağız” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)