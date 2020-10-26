“Ülkemizde borçlanmayan faize bulaşmayan kimse kalmadı”

Tek liste ile gidilen kongrede bir konuşma yapan İl Başkanı Faruk Cıdık, “Her ne kadar iktidar tozpembe bir tablo gösterse de gerçekler bunun aksini işaret ediyor. Görüyoruz ki ülkemizde borçlanmayan, faize bulaşmayan hiçbir kesim kalmadı. Yuvalar geçim darlığından dağılıyor. Boşanma sayıları her geçen yıl artıyor. Zina suç olmaktan çıkarılıp fuhşun serbest hale gelmesiyle ahlaki çöküntü toplumu kemirmeye başladı. İktidar ise ekonomide istikrar palavraları, televizyon dizileri, spor ve müzik gündemiyle halkımızı uyutmaya devam ediyor. Bizler ümidimiz var olmaya devam ettikçe ve düsturumuzu bozmadıkça güzel günler ve yarınlar inananların olacak. Siz sağlam durun yarınlar bizimdir ” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Yönetim Kurulu Yavuz Katırcı’nın başkanlığında şu isimlerden oluştu:

“Atıf Küyük, Abdullah Şair, Ekrem Okuyan, Muhammet Korkmaz, Lütfi Balcıoğlu, Fazlı Kulaksız, Serkan Hatal, Mustafa Dilbaz, Sebiha Katırcı, Emre Yaramış, Savaş Geygel, Süleyman Köroğlu, Kazım Bodur, Arap Oral, Ekrem Korkmaz.”

(Haber Merkezi)