Türkiye’den Ay’a gidecek ilk Türk’e Caca Bey teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.” ifadelerinin ardından isimle ilgili önerilerde konuşulmaya başladı. İlk öneriyi sunan MHP Lideri Bahçeli de “Astronot yerine Cacabey diyelim.” dedi.

Bahçeli’nin önerisi olan Cacabey ismi, Kırşehir kent merkezinde 1271 – 1272 yıllar arasında yaptırılan dönemin astronomi araştırmalarının yapıldığı medreseyi inşa ettiren ve tarihte Türk Gökbilimci olarak bilinen ‘Cacabey’ den gelmektedir. Cacabey, 1240 Çorum'un İskilip ilçesi doğumlu devlet adamıdır. Keyhüsrev zamanında Selçuklu’nun Kırşehir emirliğini yapmış ve faaliyetlerini başarıyla yürütmesi sebebiyle küçük yaşlardan itibaren dönemin önde gelen isimlerinin de dikkatini çekmiştir. Özel bir Türkçe kullanmış ve devlet yazışmalarını her zaman Türkçe gerçekleştirmiştir. Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Caca Bey Medresesi'ni yaptıran Cacabey, 1310’da Ankara’da vefat etti.

(Haber Merkezi)