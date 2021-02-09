Türk Kızılay’ından İskilip’te ihtiyaç sahiplerine destek

Çorum İskilipli hemşehrimiz işadamı H. Hamdi Manici ve Çorumlu hemşerimiz Dr. Mehmet Metin’in gayretleriyle İskilip'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir TIR dolusu giyecek ve hijyen malzemeleri yollandı.

Türk Kızılayı’nın yaptığı icraatlar ile en başarılı şubelerinden birisi olan Türk Kızılayı Tuzla Şubesi her alanda olduğu gibi yardım konusunda da farkını ve başarısını bir kez daha ortaya koydu. Daha önce defalarca ülkenin değişik bölgelerine bazı yardımlarını ulaştıran sınır ötesi dahil olmak üzere tüm deprem ve afet mağduru bölgelere de yardımlarını ulaştıran Türk Kızılayı Tuzla Şubesi, ilimiz İskilip ilçesi başta olmak üzere Çorum’da da dağıtılmak üzere bir TIR dolusu yiyecek ve hijyen malzemelerini yolladı.

Türk Kızılayı Tuzla Şubesi’nde yöneticilik yapan hemşerimiz İskilipli işadamı H. Hamdi Manici ve Çorumlu hemşerimiz Dr. Mehmet Metin’in girişimleri ile gerçekleştirilen yardımlar İskilip Kızılay Başkanı Mehmet Koca’ya teslim edildi.

Malzemeleri teslim alan Türk Kızılayı İskilip Şube Başkanı Mehmet Koca yardımların dağıtımına da başladı. Şubeye yardımların gönderilmesine vesile olan Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin Demirci ve yönetim kurulu başta olmak üzere Çorumlu hemşehrilerimiz H. Hamdi Manici ve Dr. Mehmet Metin ile gönüllülere teşekkür eden Mehmet Koca, “Bugün bize ulaştırılan bu giysi ve hijyen malzemeleri ihtiyaç sahibi İskilipli hemşerilerimiz için çok önemli bir yardımdır. Kızılay ailesi içinde aile bilinci ile yardım çağrımıza cevap veren Tuzla Kızılay ailesine şükranlarımızı sunuyor ve göreve geldikleri günden bu güne kadar göstermiş oldukları yüksek performans ve başarıyı takdirle izliyoruz” diye konuştu.

Gönderilen bir TIR dolusu giyecek ve hijyen malzemeleri ilçenin ardından Çorum ve Mecitözü’ne de yollanacak.

(Haber Merkezi)