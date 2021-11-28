Turan’dan İskilip ziyareti
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çorum'un İskilip ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
İskilip 28.11.2021, 18:29
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AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun kızının düğün törenine katılmak için ilimize gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düğün töreninin ardından İskilip ilçesine gitti. Bülent Turan ilçede ilk olarak esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bülent Turan, daha sonra ilçeden ayrıldı.
Bülent Turan’a İskilip ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile diğer partili yetkililer eşlik etti.
(İHA)
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