“Toplu sözleşme” mutluluğu

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile İskilip Belediyesi arasında geçtiğimiz günlerde toplu sözleşme yapılmıştı. 168 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme nedeniyle İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları bir yemek düzenledi. Yemeğe katılan Belediye-İş Sendikası Başkanı Mehmet Şen ile İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük personelle sohbet etti.

Mehmet Şen, yemeğin ardından toplu iş sözleşmesi sürecinde işçilere, emeğe ve alınterine gösterdiği duyarlılık nedeni ile Başkan Sülük’e teşekkür ederek işçiler adına plaket takdim etti.

(Haber Merkezi)