Tomar, Genç Kızılay İskilip Başkanı atandı

Genç Kızılay İskilip İlçe Temsilciliğine Cengiz Tomar’ın atandığı, Genç Kızılay İl Başkanlığından duyuruldu.

Türk Genç Kızılay Çorum Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; Genç Kızılay Temsilciliği görevine Gönüllü hareketinde öncü olacağına inandığımız Cengiz Tomar’ı asaleten ataması yapılmıştır.

“GAYRETLİ VE ÇALIŞKAN

BİR EKİP OLUŞTURULDU”

Genç Kızılay Çorum İl Başkanı Av. Sefa Bedirhan Bolat konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada: “Genç Kızılay İskilip Şube Yönetimimiz genç, dinamik, gayretli ve çalışkan bir ekip ile oluşturuldu. Kızılay’ımızın koca bir çınar ağacı olduğunu, hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yürütüldüğünü, veren el ile alan elin buluştuğu, birlik ve beraberliğin arttığı bu dönemde Kızılay’ımızı sahipleneceklerine inanıyor, gönüllü kadrosuyla güzel işlere imza atacaklarından eminim. Hayırda öncü olacak Genç Kızılay Başkanımız Cengiz Tomar’a ve yeni yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

