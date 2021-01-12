Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Çorum’un İskilip ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.
İskilip 12.01.2021, 20:03
157
Edinilen bilgiye göre, Çorum'un İskilip ilçesinde Aykut A. idaresindeki 33 U 2002 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü sağlık görevlileri tarafından ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:19
|Akşam
|17:41
|Yatsı
|19:06