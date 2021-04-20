Tahtasız, İskilip’te esnafı ve halkı dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip İlçesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak pandemi sürecinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

İskilip’te parti binasına “128 milyar dolar nerede?” pankartı asan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, daha sonra beraberinde İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve bazı parti yöneticileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek sorun ve talepler hakkında bilgi aldı. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Tahtasız, hükümetin pandemi sürecinde esnafa verdiği desteklerin yetersiz olduğunu belirterek, desteklerin artırılmasını, kapsamının genişletilmesini, pandame süreci tamamen sona erene kadar da devam ettirilmesini istedi.



Esnafın, çiftçinin, sanayicinin, gündelik işlerle geçimini sağlayan işçinin zor bir süreç yaşadığının altını çizen Tahtasız, hükümetin pandemiden doğrudan etkilenen esnafa verdiği aylık 1000 liralık desteğin ve 500 liralık kira yardımının son derece yetersiz olduğunu dile getirerek, esnafın tümüne en az asgari ücret oranında aylık destek verilmesini ve borçların ertelenmesini istedi.

CHP’nin çözüm önerilerini de paylaşan Tahtasız, esnaf sorunlarının daha kısa sürede ve etkili bir şekilde çözülmesi için “Esnaf Bakanlığı” kurulmasının şart olduğunu savundu.

Tahtasız, AVM’lere ve zincir marketlere bir düzen getirilmesini, yerel esnafın iş yapmasının ve ayakta kalmasının sağlanmasını istedi.

Esnafın kullandığı kredilerin faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmesini talep eden Tahtasız, “esnafın sosyal güvenlik primleri, işyerleri kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalıdır” dedi.

Tahtasız, “Küçük esnafımızın yanında çalışanların kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir. Gündelik olarak çalışan ve evine ekmek götürme çabasında olan müzisyen, garson, komi, aşçı, bulaşıkçı gibi personele gereken destekler verilmelidir” ifadesini kullandı.

Tahtasız, CHP iktidarında esnafın çektiği kredilerin faizini tamamen sileceklerini ve ana parayı da yeniden yapılandıracaklarını açıkladı.

Esnafın ve halkın sorun ve talepleri hakkında bilgi alan, pandemi sürecinde yaşanan sorunları tespit eden CHP heyeti, esnafa hayırlı işler, bereketli kazançlar temenni etti.

Tahtasız’a esnaf ziyareti sırasında ayrıca parti yöneticileri Kenan Sır ve Ali Bükücü de eşlik etti.

(Haber Merkezi)