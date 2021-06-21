Sülük’ten kitap bağışı

Belediye Başkanı Ali Sülük, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca düzenlenerek Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için hayata geçirilen “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağış kampanyasına destekte bulundu. Belediye Meclis üyesi Murat Kiraz ile birlikte İskilip Adliyesi kitap kabul bölümüne bağışta bulunduktan sonra, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çubuk, Başkan Ali Sülük’e teşekkür belgesi verdi. (Haber Merkezi)

