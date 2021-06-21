Sülük’ten kitap bağışı
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ceza İnfaz Kurumu’nda kurulacak kütüphaneler için kitap bağışında bulundu.
İskilip 21.06.2021, 21:48
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Belediye Başkanı Ali Sülük, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca düzenlenerek Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için hayata geçirilen “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağış kampanyasına destekte bulundu. Belediye Meclis üyesi Murat Kiraz ile birlikte İskilip Adliyesi kitap kabul bölümüne bağışta bulunduktan sonra, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çubuk, Başkan Ali Sülük’e teşekkür belgesi verdi. (Haber Merkezi)
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