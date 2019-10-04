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SP’den Sülük’e kutlama

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve beraberindeki heyet İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti.

SP’den Sülük’e kutlama

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve beraberindeki heyet İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ziyaret etti.

04 Ekim 2019 Cuma 21:23
SP’den Sülük’e kutlama

Saadet Partisi İl yöneticileri, SP İskilip İlçe Başkanı Yavuz Katırcı ve ilçe yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette heyet İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ü seçilmesinden dolayı kutlayarak yeni görevinde başarı dilekleri iletildi. SP İl Başkanı Cıdık, çöp ihalesinin sonlandırılarak, belediye bünyesine alınmasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek Yöresel Ürünler Pazarı’nın da ilçe tarih ve kültürüne yakıştığını belirtti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; ilçeyi siyasi parti ayrımı yapmaksızın yönetmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

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