Seyirvan ekibi İskilip’i gezdi

Geçen yıl Çorum kültürünü, tarihini, doğal güzelliklerini, önemli kişilerini tanıtıp sosyal medyada programlar yapmaya başlayan Fatih Başaran, Ferhat Ocak ve Arif Egemen 24 Haziran günü İskilipli Âlimler Müzesini de gezerek kayıt yaptı. Aynı zamanda Çorum’da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Seyirvan Ekibi, tarihi ve dokusu bozulmamış yerleri arayıp bularak tanıtılmasını sağlıyor. Seyirvan Ekibi İskilip Âlimler Müzesi’nde Cengiz Tomar rehberliğinde çekimler yaptı.

İskilip’in tarihi, dini ve kültürel adamlarının balmumu heykellerini ve hayat hikâyeleriyle ilgili çekimler yapan Seyirvan Ekibi Üyesi Fatih Başaran, İskilip’in tanıtılması için bir programın yetersiz olduğunu, zaman zaman gelip bu ilçeyi tanıtmaya devam edeceklerini İskilipli Âlimler Müzesi’nin İskilip’e güzel bir değer bir anlam katarak zengin şehri daha da zenginleştirme imkanı sağlayıp turizmin ivme kazanmasına vesile olduğunu ifade etti. (Haber Merkezi)