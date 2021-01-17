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Selim Kirtil virüs kurbanı

Çorum'un İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı olup İzmir'de ikamet eden, Yeminli Mali Müşavir Selim Kirtil, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti.

İskilip 17.01.2021, 18:20
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Selim Kirtil virüs kurbanı

İjlal Örs Kirtil’in eşi, Faruk Yılmaz ile Uğur ve Turgut Çetin’in dayıları olan Selim Kirtil’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Selim Kirtil’in cenazesi İzmir’de düzenlenen törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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