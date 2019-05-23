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Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 

Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:28
Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Kaza, Çorum - Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.A. yönetimindeki 19 FN 513 otomobil Yalakçay köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ş.S. ve M.K. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralılardan M.K. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

(İHA)

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