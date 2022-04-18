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Mustafa Sarıgül yarın İskilip’te
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yarın İskilip’e gelecek.
İskilip 18.04.2022, 00:21
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TDP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün yarın İskilip’e geleceği açıklandı.
Sarıgül’ün İskilip Sanayi Sitesi girişinde saat 16.45’te karşılanacağı, daha sonra Çorum Caddesi’nde esnaf turu, Muhtarlar Derneği, Esnaf Kefalet ve Baykallar A.Ş. ziyaretinin ardından Gözde Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla buluşacağı dile getirildi. (Haber Merkezi)
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