Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Murat Ünalan hayatını kaybetti
Çorum’un İskilip ilçesinin sevilen esnaflarından Arçelik Servisi Sahibi Murat Ünalan, yaşamını yitirdi.
İskilip 30.05.2022, 19:05
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Merhum Fahri Ünalan'ın oğlu Murat Ünalan, rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Ankara'da tedavi görüyordu. Merhumun cenazesi İskilip Ulu Cami’de ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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