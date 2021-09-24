Milletvekili Kaya’dan İskilip ziyareti

İlçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Kaya, esnaf ve TOKİ’yi ilçeye kazandırdıklarını ve talep toplama çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Kaya ilçede ilk olarak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ertan Doyran, İlçe Başkanı Yusuf Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Yağlı, Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Öztürk ve Ali Osman Aygün ile birlikte İskilip Yolu Şantiye alanında çalışmalar hakkında istişare toplantısı yaptı.

Milletvekili Kaya başkanlığındaki heyet İskilip Belediyesi’ni ziyaret ederek başkan Ali Sülük ile bir süre sohbet edip ilçeye yapılan yatırımları görüştü. Başta TOKİ olmak üzere çalışmaları değerlendirdiler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör ziyaretleri de yapan Kaya, İskilip ekonomisine büyük katkı sağlayan, istihdam yaratan, faaliyetlerini aralıksız sürdüren fabrikaları ziyaret etti. Greyder Ayakkabı Fabrikası sahibi Süreyya Kavlu, Ekol Ayakkabı Fabrikası sahibi Ertaş Akkuş ile görüşen Kaya, daha sonra fabrikaların çalışanları ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu. Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Kaya, tarihi Şehir Parkı’nda vatandaşlarla, sohbet etti, istek ve talepleri dinleyip, İskilip’e yapılan yatırımları anlattı.

Yapılan ziyaretlerin ardından AK Parti İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Kaya, burada partililerle sohbet edip, İskilip’e yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında teşkilat üyeleri ile istişarede bulundu.

(Haber Merkezi)

