Mahsur kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Çorum'un İskilip ilçesinde çatıda mahsur kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.
İskilip 28.06.2020, 18:41
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Bahabey Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerindeki bir kömürlüğün çatısında ayaklarına ayaklarına ip dolanmış kuşu gören çocuklar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan kuşu kurtardı. Ayaklarındaki ipi çözen itfaiye ekipleri kuşu tekrar doğaya bıraktı.
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