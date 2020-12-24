Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, İskilip’e geliyor

Başkan Ali Sülük’ün dönem dönem Kazakistan Tarım Bakanı Saparhan Omarov ve Dışişleri Bakan yardımcısı Almas Aidarov ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi İskilip’e geliyor.

ABAY PARKI VE ABAY ODASI AÇILIŞI YAPILACAK

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, İskilip ziyareti esnasında Abay Parkı ve Abay odasının açılışını gerçekleştirecek. Kazakistan’da milli kahraman ve milli şair olarak bilinen Türk dünyasında saygı ile anılan Abay Kunabayoğlu şiirleri ile birlikte İslam ilmine verdiği katkılar ile de tanınıyor.

İSKİLİPLİ İŞADAMLARI İLE GÖRÜŞECEK.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekury İskilip’te 10 işadamı ile toplantı düzenleyip işletmeleri ziyaret edecek. İlçedeki ayakkabı ve mobilya üzerine imalatta bulunan işletmeleri gezecek olan büyükelçiye kalabalık bir devlet erkanı eşlik edecek.

“İLÇEMİZİ DÜNYAYA AÇIYORUZ”

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kazakistan Büyükelçisinin İskilip ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “İskilip’i tarihi ve kültürel özelliklerini yurtdışında da tanıtmak ve ilçemizdeki müteşebbisleri Kazakistan büyükelçisi ile bir araya getirerek ilçe ekonomisine büyük katkılar kazandırmayı amaçlıyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz büyük şair ve İslam dini alimi Abay Kunabayoğlu’nun Abay odası ve Abay parkı ile Kazakistan’da İskilip’in adını duyurmayı hedefliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)