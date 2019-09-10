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Kayıp genç ormanlık alanda bulundu

İskilip’te önceki gün akşamdan itibaren haber alınamayan çocuk, dün ormanlık alanda bulundu.

Kayıp genç ormanlık alanda bulundu

İskilip’te önceki gün akşamdan itibaren haber alınamayan çocuk, dün ormanlık alanda bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 22:36
Kayıp genç ormanlık alanda bulundu

İskilip’te önceki gün akşamdan itibaren haber alınamayan çocuk, dün ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, izin için memleketi İskilip’e gelen Akif Emirhan K. (15) önceki gün akşam evine dönmeyince yakınları güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. İlçeye daha sonra İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri ile jandarma bünyesinde görevli bulunan arama-kurtarma köpeği Hisar gönderildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonunda Jandarma arama-kurtarma köpeği Hisar’ın da yardımları sonucu kayıp genç sabaha karşı ormanlık alanda bulundu.

Akif Emirhan K.’nin bulunmasının ardından ailesi arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti. (İHA)

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