Son Dakika

Kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Çorum'un İskilip İlçesi'ne bağlı Aşağışeyhler köyünde kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu.

İskilip 14.11.2020, 18:09
625
Kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçesi'ne bağlı Aşağışeyhler köyü Kıran mahallesinde yaşayan Şakir Demirel (82) adlı yaşlı adam, dün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Akşam olduğunda eve dönmediğini gören yakınları İlçe jandarma komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. Köylüler ve jandarma tarafından gece boyunca yapılan aramalarda yaşlı adam ulaşılamadı. Sabah saatlerinde köy yakınlarındaki bir tarlada Şakir Demirel'in cesedi bulundu.

Yaşlı adamın cesedi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 14 Kasım 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:19
Öğle 12:30
İkindi 15:07
Akşam 17:31
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@