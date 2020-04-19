Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı

Çorum’un İskilip ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı

Çorum’un İskilip ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

19 Nisan 2020 Pazar 13:27
Karantina altına alınan apartmanın etrafı baştan aşağı yıkandı

Çorum'un İskilip ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantina altına alındı.

İlçede ilk kez korona virüs vakasının görülmesinin ardından İskilip Belediyesi teyakkuza geçti. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Ekizoğlu mahallesinde bulunan ve 19 ailenin yaşadığı apartmanın bulunduğu sokak ve etrafı ile bölgedeki araçlar dezenfekte edildi.

Apartmanın etrafına önce sıvı solüsyon döken ekipler daha sonra fırçalar ve itfaiye aracı ile yıkadı. Yıkama işlemenin ardından ekipler ayrıca apartmanın etrafını, bölgede bulunan araçları da ilaçladı. Yapılan çalışmaları karantina altında kalan vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Emniyet şeridi ile girişi kapatılan apartmana giriş çıkışlara izin verilmiyor.

İskilip Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; " Ekiplerimizin ilaçlama ve temizlik faaliyetleri devam ediyor. İskilip Belediyesi olarak, halkımızı seviyoruz sağlığına önem veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
300 saatlik kamera görüntüsü hırsızları yakalattı
300 saatlik kamera görüntüsü hırsızları yakalattı
Hasta genç yardım bekliyor
Hasta genç yardım bekliyor
“İstanbul’dan gelip İskilip’i riske attılar”
“İstanbul’dan gelip İskilip’i riske attılar”
İskilip’te bağ-bahçe yolları ıslah ediliyor
İskilip’te bağ-bahçe yolları ıslah ediliyor
“İskilip’te virüs vakası yok”
“İskilip’te virüs vakası yok”
Çocuklara evde kalma armağanı
Çocuklara evde kalma armağanı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim