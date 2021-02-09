Kanara su hattı yenileniyor

Belediye Su Arıza Müdürlüğü ekipleri İskilip Kanara mevkiindeki tatlı su çeşmesinin eskiyen su isale hattını yeniliyor. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla çalışmalarına başlayan su arıza birimi ekipleri, eskiyen asbestli boruları yenileriyle değiştiriyor.

Başkan Sülük yaptığı açıklamada; “İlçemiz kanara mevkiinde bulunan kanara tatlı su çeşmesinin tahrip olan isale hattı, su arıza ekiplerimiz tarafından yeniden döşeniyor. Suyun düzenli ve kesintisiz akması için, personellerimizin çalışmaları devam ediyor. Halkımızı meşhur kanara suyu ile yeniden buluşturacağız” dedi.

(Haber Merkezi)