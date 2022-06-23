"Kan Bağışı Festivali"ne yoğun ilgi: Öğrenciler birbirleriyle yarıştı

Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Kan Bağışı Festivali” düzenlendi. Şehir Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe halkı kan bağışında bulunmak için seferber oldu. Kan bağışı alımlarında İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de Türk Kızılay’ı yetkililerine destek verdi. Belediye Başkanı Ali Sülük'ten en çok bağışçıyı toplayan kişiye ödül verileceğini duyan öğrenciler, vatandaşların kan bağışında bulunmasını sağlamak için adeta birbirileriyle yarıştı. En çok bağışçı getiren öğrencilerden Utku Sak bisiklet, diğer öğrenciler ise Anıtkabir gezisi kazandı. Öğrencilerin İskilip Belediyesi tarafından Ankara’ya geziye götürüleceği belirtildi.

Gençlerin kan bağışına destek vermesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Kızılay Kan Bağışı Merkezi doktorlarından Hüseyin Metin, “Gençlerimizi kan bağışı yapmaya yönlendirmek ve bu sürece dahil olmalarını sağlamak amacımız. Bu konuda destek veren İskilip Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. En çok bağışçı getiren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek” dedi.

Türk Kızılay’ının her zaman yanında olduklarını açıklayan Belediye Başkanı Ali Sülük, “Kan bağışı vatandaşlık görevi. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışı, can bağışıdır” şekilde konuştu.