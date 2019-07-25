Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425

İskilip’teki tiyatro büyük beğeni topladı

İskilip’teki tiyatro büyük beğeni topladı

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:22
İskilip’teki tiyatro büyük beğeni topladı

Ülkü Ocakları İskilip İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen tiyatro gösterisi büyük ilgi topladı. Namık Kemal’in ilk tiyatro yapıtı olan eser, Azmimilli İlkokulu konferans salonunda sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan tiyatro gösterisi, katılımcıların takdirlerini topladı. Milli ve manevi değerlere olan ilgiyi artırmak ve tiyatroyu sevdirmek için organize edilen tiyatro gösterisine, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, Belediye Meclis Üyeleri, MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar, Türk-Eğitimsen İskilip İlçe Başkanı Sait Çakır katıldı. Tiyatro Gösterisi, İskilip Ülkü Ocakları Başkanı Atıf Boncuk’un protokol heyeti, katılımcılar ve oyunu sahneleyen sanatçılara teşekkür etmesi ile son buldu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İskilip’te polis aracına silahlı saldırı
İskilip’te polis aracına silahlı saldırı
İskilip’te artık çöpü belediye toplayacak
İskilip’te artık çöpü belediye toplayacak
Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı
Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı
İskilip Belediyesi’nin projeleri anlatıldı
İskilip Belediyesi’nin projeleri anlatıldı
İskilip Cezaevi'nde 15 Temmuz anıldı
İskilip Cezaevi'nde 15 Temmuz anıldı
İskilip’e kardeş şehir
İskilip’e kardeş şehir
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim