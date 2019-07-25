İskilip’teki tiyatro büyük beğeni topladı

Ülkü Ocakları İskilip İlçe Temsilciliği tarafından organize edilen tiyatro gösterisi büyük ilgi topladı. Namık Kemal’in ilk tiyatro yapıtı olan eser, Azmimilli İlkokulu konferans salonunda sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan tiyatro gösterisi, katılımcıların takdirlerini topladı. Milli ve manevi değerlere olan ilgiyi artırmak ve tiyatroyu sevdirmek için organize edilen tiyatro gösterisine, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Suakıtıcı, Belediye Meclis Üyeleri, MHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar, Türk-Eğitimsen İskilip İlçe Başkanı Sait Çakır katıldı. Tiyatro Gösterisi, İskilip Ülkü Ocakları Başkanı Atıf Boncuk’un protokol heyeti, katılımcılar ve oyunu sahneleyen sanatçılara teşekkür etmesi ile son buldu. (Haber Merkezi)