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İskilip’te Muhtarlar günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Çorum’un İskilip ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

İskilip 19.10.2020, 18:51
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İskilip’te Muhtarlar günü kutlandı

Kutlamalar kapsamında muhtarlar ilk program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İskilip Muhtarlar Derneği yöneticileri anıta çelenk bıraktı. 
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Beyoğlan Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, “Gerek milli gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerin den dolayı şükranlarımı sunuyor ilçemiz de görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın muhtarlar gününü en kalbi duygularımla kutluyor selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi. 
Programa Kaymakam Muharrem Eligül, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Güven, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı. 

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