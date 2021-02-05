İskilip’te mesleki yeterlilik sınavı

İskilip Belediyesi ve yetkili kuruluş Belgemod A.Ş. işbirliği ile belediye bünyesinde çalışan personele zorunlu olan mesleki yeterlilik sınavları sosyal sorumluluk projesi kapsamında İtfaiye Müdürlüğü’nde yapılmaya başlandı. Sınavlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından görevlendirilen sınav personeli ile teorik bilgi ve uygulamalı olarak 2 aşamalı yapılıyor.

SINAV BÖLÜMLERİ BELLİ OLDU

İskilip Belediyesi Proje Danışmanı yaptığı açıklamada, “Sınava başvuracak adayların sınav sektörleri, Belediyemiz ve Belgemod’un belirlediği; Enerji, makine, metal, mobilya, inşaat ve tekstil alanlarıdır. Yalnız geçtiğimiz gün duyurduğumuz ticaret ve ulaşım sektörünün (servis şoförleri) proje kapsamındaki desteklemesi şu an için kaldırıldığından başvuru kabul edemiyoruz. İleri bir tarihte açılırsa bilgilendirmesini yapacağız” dedi.

“HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Belediye Başkanı Ali Sülük de yaptığı açıklamada, “Öncülük ettiğimiz bu projeyle, belgeli istihdamın yaygınlaşmasına, nitelikli işgücünün artmasına ve iş kazalarının en aza indirgenmesine vesile olacağız. Çalıştırdığımız personelimizden başlayarak belge sahibi olmak isteyen halkımıza bu sınavları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede işçilerimiz ve halkımız yetkili, bilgili ve donanımlı bir hale gelecektir. Başvurularımız 26 Şubat’a kadar devam edecek ve mesleki yeterlilik sınavına katılım için belirtilen tarihe kadar sınava başvuruda bulunmalarını halkımızdan rica ediyorum. Çalışan ve üreten belediyecilik anlayışıyla her zaman hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)