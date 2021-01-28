İskilip’te mesleki yeterlilik belgesi

İskilip Belediyesi düzenleyeceği sınavla, mesleki yeterlilik belgesi olmayanı belge sahibi yapacak. İskilip Belediyesi ve yetkili kuruluş Belgemod A.Ş. işbirliğiyle ilçede faaliyet gösteren esnafa yönelik mesleki yeterlilik sınavı düzenlenecek. İskilip Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, mesleki yeterlilik sınavı için başvurular 1 Şubat itibariyle başlayacak. Yapılacak sınava ise servis şoförleri, tekstil işçileri, makine bakımcıları, inşaat işçileri, tesisat işçileri ve kaynak işçileri başvuru yaparak, belge sahibi olacak. Mesleki yeterlilik sınavının son başvuru günü ise 26 Şubat olarak duyuruldu.

Belediye Başkanı Ali Sülük de konuyla ilgili açıklamasında, “Belediyemiz ve yetkili kuruluş olan Belgemod A.Ş ile, çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi vereceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi. (Haber Merkezi) Yetiştiricileri Birliği, köy meydanlarına padoklar kurarak suni tohumlamayı etkin bir şekilde uygulayacak. Genetiği yüksek olan tohumlar kullanarak süt ve et verimi yüksek ırklar elde edilmesinin hedeflendiği belirtildi. (Haber Merkezi)