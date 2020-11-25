İskilip’te kısıtlı 24 Kasım

Program, İskilip Hükümet konağı bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumu sonrasında hep birlikte saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Pandemi tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen Çelenk tören programına İlçe milli eğitim müdürü Süleyman Atcıoğlu, MYO müdür yardımcısı öğr gör Oktay Gündoğdu, Daire amirleri, Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya, MHP ilçe Başkan vekili Recep Cömert, İyi Parti İlçe Başkanı Ömer Sardonat, CHP İlçe Başkanı Yusuf Var ve ilçede görev yapan tüm okul yöneticileri ile öğretmenler katıldılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasını İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması takip etti. Öğretmenliğin uzmanlık gerektiren bir meslek olduğunu belirten Atcıoğlu, dünyadaki bütün mesleklerin temelinde öğretmenlerin yer aldığını ve toplumların öğretmenlerle şekillendiğini söyledi.

Atcıoğlu konuşmasının devamında “Öğretmenler sorumluluğu büyük, dikenleri çok, bir o kadar da zorlu bir yolun yolcularıdır. Bu yolda her türlü zorluğa razı olurlar, elinden gelen uğraşı ve çabayı büyük bir fedakârlıkla ortaya koyarlar. İnsanlığın yararına olan her şeyi öğretir ve öğütlerler. Öğretmenlerin yaptıkları sadece insanlara dersleri öğretmek değil, en iyi şekilde çevreyi, hayatı, varlıkları tanıtarak; eğitim verdikleri yerlerde bir aile ortamı sağlayarak öğrencilerini hayata hazırlamaktır. İşte bu yüzdendir ki Atatürk, “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” diyerek öğretmenlere olan güvenini dile getirmiştir.” dedi.

Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan eğitimcilere mesleklerinin bilincinde olmalarını isteyerek emekli olanlara saygısını ileten Atcıoğlu, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlere de Allah’tan rahmet dileyerek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Çelenk sunma programının ardından ilçe düzeyinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen öğretmenler günü temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe milli eğitim müdürlüğünde ödül töreni düzenlendi.

(Haber Merkezi)