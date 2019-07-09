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İskilip’te iki ayrı kazada 3 yaralı

Çorum’un İskilip İlçesi’nde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İskilip’te iki ayrı kazada 3 yaralı

Çorum’un İskilip İlçesi’nde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2019 Salı 00:28
İskilip’te iki ayrı kazada 3 yaralı

İlk kaza Çorum-İskilip Karayolu’nda Musular Köyü yakınlarında meydana geldi. C.K (42) sevk ve idaresindeki otomobille İskilip’e seyir halindeyken, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafındaki dereye girdi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ş.K (45) yaralandı. Yaralı İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Diğer bir kaza ise İskilip’in Çetmi köyü yakınlarında meydana geldi. İskilip İlçesi istikametine seyir halinde olan A.Y. (49) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan H.Ç.(42) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İki kazayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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