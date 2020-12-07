İskilip’te ev ve ahır yangını

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı İkikise köyü, Kelleli Mahallesi'nde Mustafa Kahraman’a ait evde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında ahırda bulunan bir büyükbaş hayvanda telef oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.