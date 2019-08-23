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İskilip’te çöp ihalesi yenilenmedi

İskilip’te katı atık toplama ve temizlik ihalesi yapılmayıp temizlik işi tekrardan belediye tarafından yapılacak.

İskilip’te çöp ihalesi yenilenmedi

İskilip’te katı atık toplama ve temizlik ihalesi yapılmayıp temizlik işi tekrardan belediye tarafından yapılacak.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:31
İskilip’te çöp ihalesi yenilenmedi

İhale tarihi bu yılın ağustos sonuna kadar olduğu için, temizlik firması ile yapılan sözleşme tarafların anlaşmasıyla sona erdirildi. Temizlik şirketi sözleşmenin feshiyle birlikte şirkete ait araçları götürdü.

Bugün kurban kesilerek dualarla İskilip’te temizlik ve katı atık toplama işine başlandı. İskilip Belediyesi İskilip’in temizliğini kendisi yapacak. Konu ile sosyal medya hesabından açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; “Belediyemizde 15 yıldır özelleştirme yolu ile uygulanan katı atık toplama ve bertaraf (çöp toplama) işini dönemimiz ile birlikte, ihaleyi yenilemeyerek belediye bünyesinde yapmaya bugün itibarı ile başladık. İskilip Belediyesine mali olarak çok büyük kazanç sağlayacak olan yeni dönemin İlçemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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