İskilip’te Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yılı kutlandı

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanlığı tarafından hazırlanan tören, Şehitlik Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başladı. Okulların bayrak ve flamalarıyla hazır bulundukları Şehitlik Anıtı’ndaki törende protokol sırasına göre çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilen kutlama töreninde İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. İskilip Garnizon Komutanı Per Astğm Erkan Karavelioğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Törene İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Garnizon Komutanı Per Astğm Erkan Karavelioğlu, Belediye Başkanvekili Hatun Çam, İskilip Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çubuk, İskilip MYO Müdürü Dr. Abdulkadir Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Hakan Güven, Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gaziler, şehit yakınları, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. (Haber Merkezi)