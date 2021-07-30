İskilip’te asfalt onarımı hız kazandı

Kent merkezinde çalışmalarına hız veren İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deformasyona uğrayan caddeler ve mahalle yollarında gerçekleştirilen tespit çalışmalarının ardından sıcak asfalt ile yolları sürücüler için daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Meydan Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalar ile yollarda meydana gelen çökmeleri doldurarak; yolun tamiratını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları vatandaşlarımızın da memnuniyetle karşıladığını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi. (Haber Merkezi)

